arte schnappt sich «After the Verdict»

TV-News

Die Koproduktion von Nine Network läuft in Deutschland im linearen Fernsehen.

Die australische Fernsehserie «After the Verdict», die zwischenzeitlich bei Paramount+ zu sehen war, landet bei arte . Der deutsch-französische Kultursender hat den Sechsteiler erworben und strahlt ihn ab Donnerstag, 25. Januar, um 21.35 Uhr unter den Namenaus. Eine Woche später, am 1. Februar um 21.40 Uhr, werden die drei letzten Folgen ausgestrahlt.Im Mordprozess gegen Heidi Lang ist Clara Rossi die Sprecherin der Geschworenen. Diese soll ihre Chefin Belinda Brooks vom Dach ihrer Wohnung gestoßen haben. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Geschworenen dem Richter ihr Urteil mitteilen. Clara hat sich nach langem Hin und Her und auf Drängen der anderen Geschworenen dazu durchgerungen, sich deren Meinung anzuschließen - aus Mangel an Beweisen sprechen sie die Angeklagte frei. Doch Clara zweifelt an dem Urteil, zumal die Angeklagte nicht in den Zeugenstand gerufen wurde.Als sie die Geschworenen zu einem Wiedersehen einlädt, erscheinen nur die zupackende Metzgerin Margie, der überhebliche Immobilienmakler Ollie und der geheimnisvolle Lehrer Daniel. „Rein zufällig“ hat Clara für das Treffen das Lieblingsrestaurant von Heidi Lang ausgesucht, die an diesem Abend auch prompt erscheint. Die ehemaligen Geschworenen kommen mit der ehemaligen Angeklagten ins Gespräch und werden sogar von ihr nach Hause eingeladen. Ob sie dabei eine andere Version der Geschichte erfahren?„Die Macher Ellie Beaumont und Drew Proffitt haben eine solide bis sehr gute Drama-Serie entwickelt, die nach sechs Folgen abgeschlossen schien“, urteilte Quotenmeter. „Es ist auch wieder einmal schön, wenn solche Formate mit einem Knall enden und nicht erneut ein Handlungsfaden offen gelassen wird, sodass man dann doch noch eine zweite Runde nachschießen kann. «After the Trial» beweist aber auch, dass man mit niedrigen Zuschauerzahlen eine gute Fernsehserie umsetzen kann.“