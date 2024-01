«Top Gun: Maverick» überzeugt auch als Wiederholung

Quotennews

Die Free-TV-Premiere von «Jim Knopf und die wilde 13» musste sich hinter der Tom-Cruise-Neuauflage einreihen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag zeigte Sat.1 den Hit des Kinosommers 2022 und sahnte fantastische Werte ab.verzeichnete 3,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was an jenem Abend 12,1 Prozent Marktanteil sicherte. In der Zielgruppe sicherte sich der Tom-Cruise-Streifen mit 18,9 Prozent die Marktführung. Am Neujahrstag wiederholte der Bällchensender den über zweistündigen Film im Vorabendprogramm ab 17:18 Uhr. Erneut standen sehr gute Werte zu Buche. 1,73 Millionen Zuschauer sahen die Zweitverwertung, der Marktanteil lag mit 7,8 Prozent klar über dem Sat.1-Schnitt. In der Zielgruppe bescherten 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige erneut großartige 12,4 Prozent.Damit war «Top Gun: Maverick» erneut das meistgesehene Sat.1-Programm des Tages. In der Primetime sendete die Unterföhringer Station zwar miteine Free-TV-Premiere, doch der Familienfilm wurde „nur“ von 1,48 Millionen nachgefragt. 5,1 Prozent Marktanteil wurden verzeichnet – für Sat.1 ein solider Wert. In der Zielgruppe reichte es für gute 8,0 Prozent. 0,57 Millionen sahen die zweistündige Produktion.Durchaus wechselhaft verlief der restliche Neujahrstag bei Sat.1 . Um 7:15 Uhr stiegen fürnur 0,08 Millionen Zuschauer auf, in der Zielgruppe wurde die Einschaltquote auf desaströse 1.3 Prozent beziffert. Um 9:08 Uhr sah es mitdeutlich besser aus. Die Sehbeteiligung stieg auf 0,42 Millionen, der Zielgruppenmarktanteil auf gute 7,9 Prozent.war zwischen 11:06 und 13:09 Uhr für 0,69 Millionen interessant, der Marktanteil bei den Umworbenen fiel auf 5,2 Prozent zurück.ging mit 0,54 Millionen und 3,8 Prozent baden. Mit dem Originalbrachte sich Sat.1 aber in Stellung. Ab 15:05 Uhr wurden 0,89 Millionen und 5,4 Prozent ausgewiesen.