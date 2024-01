Primetime-Check

Wie lief es für die Free-TV-Premiere von «Jim Knopf und die wilde 13» gegen «Tatort» und «Traumschiff» bei den öffentlich-rechtlichen Sendern?

Das Erste war am Montag der gefragteste Sender in der Primetime. Das Krimi-Doppel ausundverfolgten zwischen 20:15 und 23:13 Uhr 7,26 und 3,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 1,06 und 0,35 Millionen Jüngere. Die Marktanteile lagen bei zu Beginn bei 23,7 respektive 14,2 Prozent, stürzten ab 21:45 Uhr auf 14,9 beziehungsweise 6,1 Prozent. Etwas konstanter lief es für das ZDF mitund. Max Prager (Florian Silbereisen) fuhr 5,46 Millionen und 17,8 Prozent ein, der Crew-Spin-off sorgte für 3,64 Millionen und 15,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen mit 1,04 und 0,68 Millionen Marktanteile von 14,0 und 11,7 Prozent zu Buche.bescherte RTL 3,07 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Es war der einzige Sender, der auf Filmware in der Primetime verzichtete. Sat.1 strahltevor 1,48 Millionen Zuschauern aus und kam auf 8,0 Prozent bei den Umworbenen.sorgte für 0,54 Millionen und 5,7 Prozent. ProSieben war mitbei 1,13 Millionen beliebt und strich solide 8,3 Prozent Marktanteil ein.Bei Kabel Eins liefund Tango & Cash>> vor 0,73 und 0,34 Millionen. In der Zielgruppe standen 4,9 und 3,6 Prozent Marktanteil zu Buche.undspülten 0,71 und 0,49 Millionen zu VOX, die Kölner Station musste sich aber mit schwachen 3,5 und 3,9 Prozent Marktanteil begnügen. Damit lag man auch deutlich hinter RTLZWEI, wo6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte. Insgesamt sahen den dreistündigen Filmklassiker 0,88 Millionen.