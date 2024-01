11,86 Millionen schauen Football bei Amazon

US-Quoten

Der Streamingdienst kann tolle Zuschauerzahlen vorweisen.

Die zweite Spielzeit von Prime Video mit dem exklusiven(TNF) verzeichnete erhebliche Zuschauerzuwächse und setzte mehrere neue Bestmarken für die am häufigsten gestreamten NFL-Spiele in der Geschichte des Dienstes.Laut Nielsen verzeichnete «TNF» auf Prime Video einen Anstieg der Gesamtzuschauerzahl um 24 Prozent im Vergleich zur vorherigen Saison (11,86 Millionen gegenüber 9,58 Millionen). Zu den allgemeinen Zuschauerzuwächsen im Jahr 2023 gehörten 13 Wochen mit zweistelligen Zuwächsen bei den Gesamtzuschauern im Vergleich zum Vorjahr sowie die zweite Saison in Folge mit zweistelligen Zuwächsen in der schwer zu erreichenden Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen.Da die reguläre NFL-Saison an diesem Wochenende zu Ende geht, ist das Durchschnittsalter der TNF-Zuschauer von Prime Video fast sieben Jahre jünger als das der NFL-Zuschauer auf den linearen Sendern und fast 14 Jahre jünger als das der Zuschauer, die in der Herbstsaison 2023 zur Hauptsendezeit fernsehen."Wir stehen noch ganz am Anfang, aber das Rekordwachstum von «Thursday Night Football» in unserer zweiten Saison ist mehr als ermutigend, da wir daran arbeiten, Fans und Werbetreibende optimal zu bedienen", sagte Jay Marine, Vice President, Prime Video, und Global Head of Sports. "Wir bauen TNF auf Prime zu einem unglaublich wertvollen Franchise auf, und unsere Produktions- und Technikteams verdienen ein großes Lob für die Qualität und Innovation, die wir den Fans geliefert haben, und wir stehen erst am Anfang."