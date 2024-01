«Money Heist»-Spin-Off führt

International

Der Spielfilm «Rebel Moon» wurde von Millionen von Abonnenten angesehen.

Die zweite Woche in Folge landete Zack Snyders epische Science-Fiction-Fantasyan der Spitze der englischen Filmliste und war mit 34 Millionen Views der meistgesehene Titel der Woche. Die Mitglieder waren in dieser Woche in Julia-Roberts-Stimmung mit Sam Esmails apokalyptischemauf Platz 2 (14,6 Millionen Besucher) und Garry Marshalls klassischer romantischer Komödieauf Platz 3 (8,4 Millionen Besucher). Familienfilme waren wieder einmal sehr beliebt, wie Aardmans handgefertigter Stop-Motion-Filmauf Platz 4 (8,2 Millionen Besucher),auf Platz 5 (7,4 Millionen Besucher) und Adam Sandlers Animationskomödieauf Platz 6 (6,7 Millionen Besucher), die damit ihre sechste Woche auf der Liste verbrachte. Ebenfalls auf der Liste:auf Platz 7 (6,2 Millionen Besucher).Die Zuschauer begrüßten den Beginn eines neuen Raubüberfalls, als(Spanien) in seiner ersten Woche mit 11,3 Millionen Zuschauern den ersten Platz auf der nicht-englischen TV-Liste einnahm. Die neue Serie ist ein Spin-off von «Money Heist», auch bekannt als «La Casa de Papel», eine der beliebtesten Serien überhaupt. Die neue romantische Komödie(Mexiko) startete auf Platz 2 (8,2 Millionen Aufrufe), während(Japan) auf Platz 6 (2,6 Millionen Aufrufe) debütierte. Unsere neueste Live-Action-Manga-Verfilmung(Japan) blieb stark auf Platz 5 (2,6 Millionen Zuschauer).Stand-up-Specials hatten diese Woche einen starken Auftritt auf der englischen TV-Liste.debütierte auf Platz 1 mit 8 Millionen Zuschauern,erreichte einen Tag nach seiner Premiere Platz 5 (2,2 Millionen Zuschauer) undlandete auf Platz 8 (1,7 Millionen Zuschauer). Das Teenager-Romantikdramaverbrachte seine vierte Woche auf der Liste auf Platz 2 (5,4 Millionen Zuschauer), während die sechste und letzte Staffel vonihre Herrschaft auf Platz 3 (3,6 Millionen Zuschauer) hielt.