«Rockin Eve» steigert die Zuschauerzahlen

US-Quoten

ABC verzeichnete mit dem Programm ein Drei-Jahres-Hoch.

Das erste Primetime-Segment von ABCs, das um 20:00 Uhr ausgestrahlt wurde, steigerte sich im Vergleich zur letztjährigen Sendung um 35 Prozent bei den Gesamtzuschauern (7,0 Millionen vs. 5,2 Millionen) und um 33 Prozent bei den Erwachsenen 18-49 (1,81 Rating vs. 1,36 Rating) und erreichte damit ein Drei-Jahres-Hoch - seit 2020.Teil 2 von ABCs, das um 22:30 Uhr ausgestrahlt wird, steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent bei den Gesamtzuschauern (10,4 Millionen gegenüber 8,0 Millionen) und um 32 Prozent bei den Erwachsenen 18-49 (2,93 gegenüber 2,22) und erreichte damit ebenfalls ein Dreijahreshoch.Die Silvesterparty war die meistgesehene Unterhaltungssendung eines Senders zur Hauptsendezeit seit März bei den Erwachsenen 18-49 (2,93) - seit der ABC-Übertragung von «The Oscars» am im März. Das erste Late-Night-Segment von, das um 23:30 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte 18,0 Millionen Gesamtzuschauer und eine durchschnittliche Einschaltquote von 5,33 bei den Erwachsenen 18-49. Das jährliche Silvester-Special von ABC erreichte 22,2 Millionen Gesamtzuschauer und eine Einschaltquote von 6,41 bei den Erwachsenen 18-49 in der Mitternachts-Viertelstunde.Das zweite Late-Night-Segment , das um 1:09 Uhr nachts ausgestrahlt wurde, steigerte sich gegenüber der letztjährigen Sendung um 19 Prozent bei den Gesamtzuschauern (5,1 Millionen gegenüber 4,3 Millionen) und um 14 Prozent bei den Erwachsenen 18-49 (1,47 gegenüber 1,29).