Julia Menger wird «MDR um 4»-Moderatorin

TV-News

Menger, die ihren Einstand in der kommenden Woche feiert, erweitert das Moderatorenteam um Stephanie Müller-Spirra, Peter Imhof und René Kindermann.

Der MDR hat einen personellen Neuzugang beim Nachmittagsmagazinangekündigt. Julia Menger, die bislang bei «MDR um 2 – Der starke Osten» und dem Radiosender radioeins zu sehen und hören ist, moderiert ab dem 8. Januar im Wechsel mit Stephanie Müller-Spirra, Peter Imhof und René Kindermann.„Ich freue mich sehr auf «MDR um 4»!“, so Julia Menger über die neue Aufgabe. „Ob konstruktive Beiträge aus unserer Region, wertvolle Expertentipps für alle Lebenslagen oder tiefgehende Gespräche mit spannenden Gästen – das Magazin zeigt alle Facetten des Lebens, ist nah dran an der Wirklichkeit unseres Publikums und bietet Heimat-Erleben pur. Besonders freue ich mich darüber, direkt mit Zuschauerinnen und Zuschauern ins Gespräch zu kommen – mit Anrufen direkt in der Sendung oder bei Außenübertragungen live vor Ort. Ich bin stolz, in Zukunft im Wechsel mit meinen tollen Kolleginnen und Kollegen die Sendung präsentieren zu dürfen.“ Obwohl Menger erst kommenden Montag, ihren Einstand feiert, wird sie bereits am heutigen Nachmittag, 2. Januar, erstmals bei «MDR um 4» zu sehen sein. Um 16:30 Uhr ist sie zu Gast im Studio.Redaktionsleiterin Annette Just sagt über Menger: „Mit Julia haben wir eine erfahrene Moderatorin gewonnen, die ein großes Geschick darin hat, Menschen aufzuschließen und spannende Gespräche zu führen. Sie ist Journalistin durch und durch und schafft es, immer die Nähe zu ihrem Publikum zu behalten. Mit ihrer mitreißenden Fröhlichkeit passt sie einfach prima in unseren MDR-Nachmittag.“