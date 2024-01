Blockbuster-Battle

ProSieben setzt mal wieder auf den Marvel-Hit «Avengers: Endgame», der diesmal auf die Starpower von «Baywatch» und den Kultstatus von «Karate Kid» antritt.

(ProSieben, 20:15 Uhr)Im vorerst letzten Film der «Avengers»-Reihe schlüpft neben Robert Downey jr. auch Scarlett Johansson wieder ins Superheldenkostüm: Den Avengers gelang es nicht, Thanos aufzuhalten und seinen grauenhaften Plan zu vereiteln. Ein bitterer Kampf steht nun bevor – doch sind sie diesmal in der Lage, ihn zu stoppen? Quotenmeter zog dieses Fazit in der Kino-Kritik : „«Avengers || Endgame» ist ganz großes Superheldenkino, das seinen Konventionen trotzt und dennoch beispiellos die Genreessenz trifft.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8(ZDFneo, 20:15 Uhr)Nachdem Dre Parker und seine Mutter von Detroit nach China gezogen sind, fühlt sich Dre in der neuen, völlig fremden Welt verloren. Von seinen Schulkameraden wird er schikaniert und verprügelt. Eines Tages rettet ihn der Hausmeister seines Wohnblocks, Mr. Han, vor den gewalttätigen Jugendlichen. Mr. Han hat Mitleid mit Dre und verspricht, ihm Kung-Fu beizubringen, damit er sich selbst verteidigen kann. Sie beginnen, gemeinsam Kung-Fu zu trainieren. Neuverfilmung des gleichnamigen Klassikers aus dem Jahr 1984. Die Rolle des jungen Dre hat Will Smiths Sohn Jaden übernommen, Jackie Chan überzeugt als geerdeter Kung-Fu-Lehrer.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Mitch Buchannon und sein Team sind Rettungsschwimmer und somit die Stars am Strand von Emerald Bay. Als der arrogante Neuzugang Matt Brody, ein ehemaliger Olympionike, dazustößt, stellt er nicht nur die Autorität seines Chefs in Frage, sondern stiftet auch so allerlei Unruhe. Doch dann kommen Mitch und Matt einem Drogenring auf die Spur – und das Blatt wendet sich. Quotenmeter war nicht vollends überzeugt, fand zum Kinostart dennoch lobende Worte: „Der Plot mag selten mehr als der in bekanntem Takt knatternde Motor für neue Gags sein – aber die Darsteller haben lässige Chemie miteinander, das Tempo ist solide und der Mix aus derbem Spaß, Metawitzlein und schmissigen Wortgefechten ausgewogen. «Baywatch» mag somit nicht die Party des Kinosommers schlechthin sein, aber die Lust auf eine potentielle weitere Strandsause liegt durchaus in der Luft.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6