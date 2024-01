MDR macht Podcast über den Fußball-Kosmos von Red Bull

Vermischtes

Die Podcast-Serie «Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball» wurde vom Studio hinter den Erfolgspodcasts «SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden» und «Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?» produziert

Die ARD hat für den 5. Januar den Start der Podcast-Serieangekündigt. Zum Auftakt erscheinen gleich zwei Folgen der fünfteiligen Reihe, die weiteren Ausgaben sind immer freitags abrufbar, sowohl in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hinter dem Podcast steht der MDR und dessen Sportredaktion «Sport im Osten» sowie die Podcastschmiede Undone, die zuletzt mit den Formaten «Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?», «Noise» und «SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden» auf sich aufmerksam machte.In dem neuen Projekt geht es nun um die Liebe zu einem Sport und die Abneigung gegen einen Club: RB Leipzig. Es ist die Geschichte, wie ein reicher Mensch den Fußball für sich entdeckt – und ihn für immer verändert: Dietrich Mateschitz, Gründer von Red Bull. Die beiden Podcast-Hosts Katharina Reckers und Patrick Stegemann erzählen die Geschichte eines Clubs, dem ein einmalig rasanter Aufstieg gelang: In nur sieben Jahren schafft es RB Leipzig von der fünften Liga bis in die Bundesliga. Als erster Verein aus Ostdeutschland gewinnt RB zweimal den DFB-Pokal. «Rasenball» ist darüber hinaus die Geschichte, wie mit wirtschaftlicher Macht und ohne Rücksicht Regeln gedehnt, Fans verprellt und neue gewonnen werden und damit der Fußball und die Fankultur nachhaltig verändert wird. Dieser Veränderung von Sport und Geschäft spürt der Podcast nach.Für den Podcast haben Reckers und Stegemann über sechs Monate direkt bei RB Leipzig exklusive Einblicke erhalten, haben Trainings besucht, mit langjährigen Spielern wie Yussuf Poulsen und Kevin Kampl gesprochen, die über ihr Leben und Arbeiten als Fußballer berichten. Auch Cheftrainer Marco Rose kommt zu Wort und spricht über die Veränderungen im Fußball im Vergleich zu seiner aktiven Zeit als Spieler. Die beiden Hosts sprechen auch mit Geschäftsleuten, die vom Fußball finanziell profitiert haben, und mit Menschen aus dem Umfeld des inzwischen verstorbenen Red-Bull-Magnaten Dietrich Mateschitz. Die ARD verspricht „eine einmalige Geschichte darüber, wie der Fußball das geworden ist, was er heute ist: modern, sehr beliebt und ein gigantisches Geschäft.“„«Rasenball» ist eine Geschichte für Menschen, die Fußball lieben. Aber auch für diejenigen, die sich fragen: Warum fühlen die anderen überhaupt etwas beim Anblick eines Fußballspiels?“, sagt „«Rasenball»-Host und Autor Patrick Stegemann. Katharina Reckers führt weiter aus: „Es ist eine Geschichte, die bei einer sehr einfachen Frage anfängt: Warum zur Hölle löst Fußball und gerade diese RB-Geschichte so starke Emotionen aus?“