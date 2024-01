RTL sucht ab 27. Januar ein neues «Supertalent»

TV-News

Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova suchen in vier Shows das neue Supertalent von RTL.

Der Fernsehsender RTL hat einen Comeback-Termin für die zuletzt pausierende Casting-Showkommuniziert. Die neuen Talente sind ab dem 27. Januar immer samstags um 20:15 Uhr zu sehen. Anders als vor der „kreativen Pause“ fällt die neue Staffel deutlich kürzer aus und umfasst lediglich vier Shows. Das Finale wird zudem nicht live ausgestrahlt, sodass das Publikum vor den heimischen TV-Geräten keinen Einfluss auf den Sieger haben werden.Anders als die Jury, zu der wieder Dieter Bohlen gehören wird. Für den „Pop-Titan“ ist es bereits das zweite RTL-Comeback, nachdem er bereits zu «Deutschland sucht den Superstar» zurückgeholt worden war und mit einer weiteren Staffel belohnt wurde. Für die 21. Runde gibt es allerdings noch keinen Sendetermin. Ebenfalls zur «Supertalent»-Jury gehören Bruce Darnell, Anna Ermakova und Profitänzerin Ekaterina Leonova.Die dreimalige «Let’s Dance»-Gewinnerin ist aber nicht der einzige bekannte Name aus dem Kosmos der RTL-Tanzshow. Moderiert wird «Das Supertalent» von Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla, der 2023 an der Show teilnahm und den fünften Platz belegte. Wann «Let’s Dance» auf die Bildschirme zurückkehren wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Im vergangenen Jahr fiel der Startschuss Mitte Februar, was sich mit der Ausstrahlung von «Das Supertalent» überlagern würde. «Let’s Dance» dürfte jedoch am Freitagabend beheimatet bleiben.