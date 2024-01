Dokusoaps bei RTLZWEI und VOX sowie Filme bei Kabel Eins mit Luft nach oben

Quotennews

Von diesen privaten Sendern konnte zur gestrigen Primetime kein einziger so wirklich überzeugen.



RTLZWEI zeigte zur Primetime eine neue Folge von. Mit 0,57 Millionen Fernsehenden hielt man sich auf einem ähnlichen Niveau wie auch im alten Jahr. Dies hatte einen annehmbaren Marktanteil von 2,0 Prozent zur Folge. Die 0,25 Millionen Jüngeren steigerten sich hingegen von zuletzt passablen 3,2 auf nun gute 4,3 Prozent Marktanteil.VOX wiederholte hingegen zwei Folgen der Dokusoap. Die 0,49 Millionen Interessenten starteten mit mickrigen 1,8 Prozent in die Primetime. Erst mit der zweiten Ausgabe retteten sich die 0,53 Millionen Zuschauer zumindest auf mäßige 3,3 Prozent Marktanteil. Die 0,20 Millionen Umworbenen waren mit ernüchternden 3,3 Prozent gestartet. Im Anschluss kamen bei den 0,18 Millionen Werberelevanten magere 4,5 Prozent Marktanteil zustande.Die Thrillerkomödieeröffnete die Primetime bei Kabel Eins. Bei 0,58 Millionen Neugierigen wurde ein akzeptables Resultat von 2,2 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten zumindest bei soliden 3,7 Prozent.schloss sich mit 0,34 Millionen Zusehenden an und erhöhte so auf passable 2,6 Prozent. Bei einem jüngeren Publikum von 0,14 Millionen Menschen kamen nun gute 4,4 Prozent Marktanteil zustande.