ARD verpflichtet Johannes Bitter als Handball-Experte

TV-News

Eine Woche vor dem Start der Heim-Europameisterschaft im Handball hat die ARD einen neuen Experten verpflichtet. Der öffentlich-rechtliche Senderverbund bestreitet das Turnier mit Johannes Bitter, der als Experte und Co-Kommentator an der Seite von Florian Naß fungieren wird. Bitter kann aus einem reichen Erfahrungsschatz im Spitzenhandball blicken und hat selbst auch erfolgreiche Erfahrungen mit Heim-Turnieren gemacht. 2007 wurde der ehemalige Nationaltorwart (175 Länderspiele) in Deutschland Handball-Weltmeister.Seinen ersten Einsatz für Das Erste hat Bitter bereits am morgigen Donnerstag, 4. Januar, wenn die blaue Eins am Nachmittag ab 15:45 Uhr das vorletzte Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft gegen Portugal überträgt. Der Anwurf erfolgt um 16:00 Uhr in Flensburg. Moderiert wird die Übertragung von Alexander Bommes, gemeinsam mit Experte Dominik Klein.Das Duo meldet sich auch zwei Tage später aus Kiel, wo das DHB-Team am Samstag erneut auf Portugal zum letzten Test trifft. Am Samstag beginnt die Übertragung um 18:45 Uhr im Anschluss an die Vierschanzentournee. Das erste EM-Spiel bestreitet die Mannschaft von Alfreð Gíslason am 10. Januar ab 20:45 Uhr. Das ZDF überträgt das Eröffnungsspiel sowie das zweite Vorrunden-Match gegen Nordmazedonien am 14. Januar (20:30 Uhr). Das Erste zeigt den Gruppenabschluss gegen Frankreich am 16. Januar, ebenfalls ab 20:30 Uhr. Naß und Bitter bilden während der EM das Kommentatoren-Duo bei den Spielen mit deutscher Beteiligung.