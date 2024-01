Ab 5. Februar: Werbefreies Prime Video wird teurer

TV-News

Amazon hat ein neues Preismodell für seinen kostenpflichtigen Streamingdienst Prime Video bestätigt. Ab dem 5. Februar werden Titel bei Prime Video in begrenztem Umfang Werbung enthalten, wie das Unternehmen nun offiziell mitteilte. Dass Prime Video mit Werbung kommen würde, war bereits im vergangenen Herbst angedeutet worden, es fehlte bislang aber noch ein konkretes Datum.Die Umstellung auf die Werbeschaltung erfolgt automatisch, soll die Kunden laut Amazon-Angaben aber nicht mit Werbung überfrachten. „Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als traditionelle Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter“, wie der Konzern betont. „Das erlaubt es uns, weiterhin in Top-Entertainment und Live-Sportinhalte zu investieren und diese Investition langfristig zu erhöhen.“Wer auch in Zukunft Amazon Prime Video ohne Werbung sehen möchte, muss auf seinen jetzigen Abo-Preis ein wenig drauflegen. Die Rede ist von zusätzlich 2,99 Euro im Monat. Live-Inhalte wie Sport, Live-TV und Inhalte von Amazon Freevee werden weiterhin Werbung enthalten. Die Kosten für das Monatsabo von Amazon Prime liegen derzeit bei 8,99 Euro, das Jahresabo kostet aktuell 89,90 Euro.