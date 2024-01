ESPN zieht Football-Bilanz

US-Quoten

Durch die Übertragung bei ABC sind die Reichweiten gewachsen.

ESPNserreichte zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen eine Einschaltquote von mehr als 25,6 Millionen Zuschauern, als das Spiel Detroit Lions gegen Dallas Cowboys am Samstag, den 30. Dezember (20:15 Uhr ET), als «Monday Night Football»-Special Edition übertragen wurde.Das Spiel zwischen den Lions und den Cowboys mit 25.663.0000 Zuschauern (ESPN, ABC, ESPN2, ESPN+ und NFL+) ist neben dem Spiel zwischen den Eagles und den Chiefs (22. November) und dem Spiel zwischen den Ravens und den 49ers (25. Dezember) in dieser Saison das meistgesehene «Monday Night Football»-Spiel seit 1997.Die Monday Night Football-Saison 2023 (20 Spiele) ist nun offiziell die meistgesehene «MNF»-Saison der ESPN-Ära (2006 - heute) mit durchschnittlich 17,1 Millionen Zuschauern. Die Fernsehserie ist im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent gestiegen.