DF1 schnappt sich Formel E von ProSieben

Der Saisonauftakt erfolgt am nächsten Wochenende und findet in Mexico City statt.

Der erst zum 1. Januar 2024 gestartete Fernsehsender DF1 schraubt weiter an seinem Programm-Portfolio und hat sich nun die Übertragungsrechte der Formel E gesichert. Die Rennserie war zuletzt bei ProSiebeSat.1 beheimatet, war aber sowohl bei Sat.1 bis 2021 und ab 2022 bei ProSieben ein Quotenflop. Im November wurde bekannt, dass sich der Unterföhringer Sender von den Sportrechten trennen wird ( Quotenmeter berichtete ) Durch eine Kooperation mit dem österreichischen Sender Servus TV, der seinen deutschen Ableger zum Jahreswechsel eingestellt hatte, zeigt DF1 aber der Saison 2024 die Formel E.Die Vereinbarung ermöglicht es DF1, alle Rennen der Elektrorennserie live und exklusiv in Deutschland zu zeigen. Insgesamt 17 Rennen an elf Strecken weltweit finden im Zeitraum von 13. Januar bis 21. Juli 2024 statt. Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1 werden alle Rennen auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar sein.„Als Hauptrechtehalter der schnellsten rein elektrischen Rennserie der Welt in Österreich und Deutschland freuen wir uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem neuen Sender DF1. Gemeinsam werden wir die Formel E einem möglichst breiten Publikum live und exklusiv im Free-TV anbieten und damit Motorsportaction pur frei Haus liefern“, zeigt sich David Morgenbesser, CCO / Head of Commercial im Red Bull Media House erfreut über die Kooperation.David Müller, Geschäftsführer von DF1 fügt an: „Wir sind begeistert, die Free-TV Rechte der Formel E ab der Saison 2024 zu übernehmen und bedanken uns bei unseren Partnern für das Vertrauen in unseren jungen Sender. Mit dieser Zusammenarbeit möchten wir die Leidenschaft für Motorsport in Deutschland weiter fördern und den Fans unvergessliche Momente bieten. Wir sehen voller Vorfreude dem Saisonstart am 13. Januar entgegen.“„Die aufregende neue Partnerschaft mit dem Red Bull Media House, ServusTV und DF1 markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Formel E in Deutschland und Österreich – zweier Länder mit einer tief verwurzelten Leidenschaft für Motorsport. Während wir uns auf unsere bisher dynamischste Saison – einschließlich eines Doppelrennens in Berlin – vorbereiten, werden Fans in diesen Schlüsselmärkten im Free-TV Zugang zu mehr Live-Rennübertragungen haben als je zuvor“, so AarT Dabas, Chief Media Officer der Formel E.