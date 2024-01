Filme des Grauens

Flache Witze, stereotype Gags: Eddie Murphy hat schon oft ziemlich schlechte Filme gedreht.

Beihandelt es sich um eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2007, bei der Brian Robbins Regie geführt hat. Wegen seiner stereotypen Charaktere, flachen Witze und problematischen Darstellungen wurde der Film von Kritikern oft kritisiert. «Norbit» erzählt die Geschichte von Norbit Albert Rice, einem schüchternen Mann, der von seinem Jugendfreund Rasputia gezwungen wird, ihn zu heiraten. Rasputia, gespielt von Eddie Murphy in einem übertriebenen Fatsuit, wird als übergewichtige und tyrannische Frau dargestellt. Die Handlung setzt auf stereotype Darstellungen und flache Charakterisierungen, was zu einer einfallslosen und oft beleidigenden Erzählweise führt.Der Humor in «Norbit» basiert hauptsächlich auf übertriebenen Klischees und vulgären Witzen. Viele Gags konzentrieren sich auf das äußere Erscheinungsbild der Charaktere, insbesondere Rasputias. Dies wird von vielen als geschmacklos und beleidigend empfunden, da es auf billigen und abwertenden Stereotypen basiert.Eddie Murphy spielt in dem Film mehrere Rollen, darunter die Hauptrolle des Norbit und die Nebenrolle des Rasputia. Obwohl Murphy als vielseitiger Schauspieler bekannt ist, kann seine Leistung in «Norbit» die Mängel des Drehbuchs nicht wettmachen. Die Charaktere wirken überzeichnet und die schauspielerische Leistung scheint oft auf eine plumpe Karikatur abzuzielen. Roger Ebert von der „Chicago Sun Times“ schrieb: "«Norbit» ist Eddie Murphys neuester Schund, ein Film, der so berechnend, gemein und vulgär ist, dass ich nicht glauben kann, dass Murphy, der den Film produziert hat, sich selbst so behandeln würde". Die New York Times kritisierte die Kritik. Entertainment Weekly wunderte sich, dass so viele abgedroschene Klischees bedient wurden. Für „The Guradian“ war der Humor oft beleidigend.«Norbit» wurde für seine stereotype und problematische Darstellung von Afroamerikanern kritisiert. Insbesondere die Figur der Rasputia wurde als Klischee einer übergroßen, aggressiven schwarzen Frau gesehen, was zu Vorwürfen der Rassendiskriminierung führte. Dem Film wurde auch mangelnde Originalität vorgeworfen. Die Handlung und die Charaktere von «Norbit» wirken oft wie eine Aneinanderreihung bereits gesehener und überstrapazierter Komödienklischees. Das Drehbuch bietet wenig Neues oder Frisches, was zu einer vorhersehbaren und uninspirierten Komödie führt.«Norbit» wird oft als einer der schwächsten Filme in Eddie Murphys Karriere bezeichnet. Problematische Darstellungen, flache Witze und stereotype Charaktere tragen zu einem Film bei, der bei vielen Zuschauern auf Ablehnung stößt. Obwohl Humor subjektiv ist, hat «Norbit» aufgrund seines beleidigenden Charakters und seines Mangels an Originalität wenig dazu beigetragen, das Genre der Filmkomödie voranzubringen.