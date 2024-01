«X Games» laufen bei ProSieben Fun

TV-News

Der Pay-TV-Sender wird mehrere Sendungen aus Aspen übertragen.

Die Extrem-Action-Sport-Veranstaltung, die ESPN erfunden hat, wird auch in diesem Jahr bei ProSieben Fun ausgestrahlt. Los geht es in der Nacht von Freitag, den 26., auf Samstag, den 27. Januar 2024, um 03.35 Uhr. Bis 05.35 Uhr ist die Veranstaltung aus Aspen eingeplant. Am Samstag startet ProSieben Fun ab 17.05 Uhr durch und bleibt bis 21.20 Uhr auf Sendung, ehe die Übertragung von 04.55 bis 07.00 Uhr fortgesetzt wird.Am Sonntag sendet die Pay-TV-Station ab 20.15 Uhr vier Stunden lang. Das Finale ist zwischen 02.20 und 05.30 Uhr zu sehen. Im Finale ist das Ski SuperPipe der Männer zu sehen, im Anschluss wird das Frauen Snowboard Big Air übertragen. Am Freitag startet die Sportveranstaltung mit dem Frauen-Snowboard Slopestyle.In Providence und Newport, Rhode Island, fanden im Sommer 1995 die ersten X-Games statt. Die Wettbewerbe sind oft die Vorführung neuer Tricks, wie z.B. Tony Hawks 900 im Skateboarding. Die Veranstaltungen mit Disziplinen wie Skateboard, BMX, Motocross, Ski und Snowboard finden hauptsächlich in den USA statt. Die Teilnehmer kämpfen um Bronze-, Silber- und Goldmedaillen. Außerdem gibt es Geldpreise zu gewinnen. Parallel zu den Wettkämpfen findet das Sport- und Musikfestival "X Fest" mit Live-Musik, Autogrammstunden der Athleten und interaktiven Elementen statt.