«Informericals That Sold Us» startet bei FOX Nation

US-Fernsehen

Bereits am 10. Januar ist die neue Dokumentationsreihe an den Start gegangen.

FOX Nation, der Streaming-Dienst von FOX News Media, hat am Dienstag eine neue dreiteilige Serie mit dem Titelgestartet, die von dem Komiker Dennis Miller moderiert wird. Die Serie bietet einen nostalgischen und ergreifenden Rückblick auf die Jahre, in denen Werbespots das Late-Night-Fernsehen beherrschten, und enthält Interviews mit den schillernden Charakteren, die diese Werbung so unterhaltsam machten.In seiner Ankündigung sagte Petterson: "Wir freuen uns, das Jahr 2024 mit dem legendären Comedian Dennis Miller zu eröffnen, der die Zuschauer durch die Anfänge des Phänomens der Werbespots führt, die für den kulturellen Zeitgeist dieser Ära eine zentrale Rolle spielten."Miller fügte hinzu: "Ich bin sehr stolz, an diesem Projekt mitzuwirken. Es ist leicht, die Willy Loman's, die Produkte im Spätfernsehen anpriesen, als nichts weiter als einfache Pointen abzutun. Aber «The Infomercials That Sold Us» zeigt uns die Menschlichkeit dieser Leute, die aus dem Nichts kamen und, bewaffnet mit Selbstvertrauen und vielleicht einem guten Mopp, reich und berühmt wurden. Das ist die ultimative amerikanische Erfolgsgeschichte."In drei Episoden wird Miller die Zuschauer durch die Zeit führen, als Werbespots noch lukrativ waren und alle Prominenten mitmachen wollten. In der Doku-Serie werden Interviews mit Hollywood-Lieblingen gezeigt, darunter die verstorbene Suzanne Somers, die sich für eines ihrer letzten ausführlichen Interviews vor ihrem Tod im Oktober 2023 zur Verfügung stellte. Weitere Auftritte haben Tony Robbins, Brooke Burke, Melissa Rivers, Leeza Gibbons, Billy Banks, Vince Offer und viele mehr.