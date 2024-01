Ist Yvonnes Krebs zurück?

Soap-Check

Um Erik und Gerry zu unterstützen, fährt Helene bis nach Salzburg. Yvonne braucht jetzt jede Hilfe und trifft auf Christoph.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik kommt weiterhin nicht damit klar, dass Klaas Sams Fußballtrainer ist. Als er versucht, Sam von einem Golfkurs zu überzeugen, stellt Britta ihn zur Rede. Widerwillig gesteht Hendrik, dass er Klaas nicht in seinem Leben haben will. Doch dann wird seine schlimmste Befürchtung wahr: Klaas spricht Sam auf seine Ähnlichkeit mit Louisa an. Dilay und Simon zweifeln beide an ihrer Beziehung, schaffen es aber nicht, das offen anzusprechen. Als Simon auf Romantik setzt, steigt Dilay darauf ein und die zwei genießen einen kurzen harmonischen Augenblick.Helene reist nach Salzburg, um Erik und Gerry zu helfen, damit Yvonne die anstehende Kontrolluntersuchung im Krankenhaus wahrnehmen kann. Dort glaubt Yvonne fälschlicherweise, dass der Krebs zurück ist, und stürmt aus dem Krankenhaus. In ihrer Not trifft sie auf Christoph und will nur noch eins: ihre Sorgen vergessen! Währenddessen wird Alexandra in ihrem Liebeskummer von Katja aufgefangen und ahnt nicht, was sich hinter ihrem Rücken abspielt. Ana verdächtigt Philipp, Vincent bei der Polizei verraten zu haben. Dieser kann den Verdacht gegen ihn jedoch zerstreuen. Um Vincent zu unterstützen, wendet sich Ana verzweifelt an Markus. Doch wird Vincent diese Hilfe wirklich annehmen?Lien will mit Till an einem Podcast-Wettbewerb teilnehmen, doch dieser wird von seinem Liebeskummer völlig ausgebremst. Finden die beiden eine Lösung? Gregor wagt sich wieder in die Welt des Online-Datings und will dafür seinen Style auffrischen. Kann er mit einem Priesterkragen punkten?Britta will in Theos Nähe sein und bietet sich daher als Aushilfe in der Bäckerei an. Der Plan scheint zunächst aufzugehen. Henry glaubt, seine neue Rolle im Familiengefüge Pfeiffer schon gefunden zu haben, doch ganz so einfach ist es wohl nicht. Tobias findet zu seinen Vatergefühlen - und erkennt sich selbst kaum wieder.Jenny hat noch etwas zu erledigen. Hanna sieht sich unerwartet ihrem Ex gegenüber. Als der ein Vier-Augen-Gespräch mit Hanna sucht, rät Kilian ihr dringend davon ab. Obwohl Leyla auf dem Eis überzeugt, ist der BDE-Sportdirektor Fries unsicher, ob sie mental der WM gewachsen ist. Nervös stellt sich Leyla einem psychologischen Test.Toni will sich nicht erpressen lassen. Aufgrund ihrer Sucht ohnehin fahrig und nervös, ist sie mit den Nerven am Ende, was die besorgte Alicia auf den Plan ruft. Yvonne und Lukas werden von dem spontanen Besuch von Lukas' Mutter überrascht. Yvonne rührt es, zu sehen, wie sehr sich Lukas über das Treffen freut. Bis Eva von dem geplanten Schulwechsel erfährt.Als Jasmin von Bennis krimineller Vergangenheit in Rostock erfährt, steigert das ihr Interesse an ihm. Im Fischgroßhandel wird ein Anschlag mit einem Gabelstapler auf den Inhaber Kai Maertens ausgeübt. Ausgerechnet Gittas Neffe rückt dabei ins Visier der Ermittler. Hanna und Chrissy freuen sich auf einen langersehnten Freundinnentag. Doch der endet schneller als geplant, als ein guter Rostocker Bekannter in Küstritz auftaucht und die Kommissarin völlig aus dem Konzept bringt.Paula glaubt am Morgen mal wieder, dass Michelle sich an Mesut heranmacht. Doch in Wahrheit geht es um etwas ganz anderes. Als die Situation einigermaßen geklärt ist, nimmt sich Paula vor, ihre Eifersucht endlich einmal beiseitezuschieben. Sie geht sogar einen Schritt auf Michelle zu und wird im Gegenzug zu deren Geburtstagsbrunch eingeladen. Doch die Freude darüber währt nicht lange. Paula erfährt nämlich, dass Michelle mit allen WGlern eine Day Party in einem coolen Club feiern will. Allerdings muss man mindestens 18 sein, um die Location besuchen zu dürfen. Somit bleibt Paula außen vor. Gegenüber ihren Freundinnen Emma und Lilo lässt sie ihrem Unmut darüber freien Lauf und steigert sich auch wieder in ihre Eifersucht hinein. Letztlich beschließt Paula, Mesut nachzuspionieren, da sie Michelle einfach nicht über den Weg traut. Doch diese Aktion endet im Eklat.Mike will, von Milla angespornt, Saschas Provokationen an sich abperlen lassen. Aber der setzt immer noch einen drauf und stellt Mike sogar vor den Kollegen und Piet als unzuverlässig dar, wofür Mike von Piet einen Einlauf bekommt. Daraufhin stellt Mike Sascha wütend zur Rede und ist fassungslos, als der ihm tatsächlich gesteht, ihn loswerden zu wollen – und dafür sogar einen Schlag ins Gesicht von Mike einstecken würde. Aber Mike kann sich beherrschen und verrät Milla extra nichts davon, damit die sich keine Sorgen machen muss. Denn sie müssen ihre Jobs hier behalten. Sie haben schließlich keine Alternative…