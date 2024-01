Paramount+ kündigt «A Bloody Lucky Day» an

International

Der Streamingdienst springt auf den Trend auf und veröffentlicht am 1. Februar eine neue südkoreanische Serie.

Paramount+ hat den offiziellen Trailer zur kommenden südkoreanischen Thrillerserieveröffentlicht. Alle zehn Episoden werden ab Donnerstag, den 1. Februar auf Paramount+ in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Frankreich, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich zu sehen sein.In der Serie geht es um den vom Pech verfolgten Taxifahrer Oh Taek, der eine ungewöhnliche Glückssträhne hat, als er sich bereit erklärt, einen mysteriösen Mann namens Geum Hyuk-soo für einen exorbitanten Preis in eine weit entfernte Stadt zu fahren. Doch als sich der Fahrgast als Serienmörder entpuppt, der grausame Verbrechen in seiner Vergangenheit gesteht und auf der Autobahn andere Menschen ermordet, muss der Taxifahrer seinen Verstand gebrauchen, um seine Glückssträhne nicht tödlich enden zu lassen.«A Bloody Lucky Day» ist mit Lee Sung-min («Reborn Rich») als Oh Taek, Yoo Yeon-seok («Narco-Saints») als Geum Hyuk-soo und Lee Jung-eun («Parasite») als Hwang Soon-gyu besetzt. Die Serie basiert auf dem Naver-Webtoon „A Day of Bad Luck“ von Aporia. Die zehnteilige Serie wird von Pil Gam-seong («Hostage: Missing Celebrity») inszeniert und von Kim Min-sung und Song Han-na geschrieben.