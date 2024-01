Heimatkanal feiert Uschi Glas

TV-News

Neben zahlreichen Filmkomödien aus den 70er-Jahren zeigt der Heimatkanal unter anderem auch ein «Schloss am Wörthersee»-Special sowie ein exklusives Porträt der Schauspielerin.

Die Schauspielerin Helga Ursula, genannt „Uschi“ Glas feiert am 2. März ihren 80. Geburtstag. Zum runden Jubiläum feiert der Spartensender Heimatkanal die Darstellerin zahlreiche Fernseh- und Kinoproduktionen den gesamten Monat über und zeigt ab dem 6. März immer mittwochs um 20:15 Uhr ihre bekanntesten Werke. Zum Auftakt kommt es zur Ausstrahlung der Komödieaus dem Jahr 1970. Im Anschluss zeigt der Heimatkanal außerdem(1971).Eine Woche später fülltmit dem Special «Sommerkapriolen» die Primetime, ehe um 21:50 Uhr(1972) folgt. Am 20. März ist(20:15 Uhr) undaus den Jahren 1970 und 1971 an der Reihe.Neben den Filmen zeigt der Heimatkanal auch ein exklusives Porträt, das am 27. März um 21:45 Uhr im Anschluss an(1972) zu sehen ist. Der Titel der Reportage ist, sie stammt aus dem Jahr 2014. Den Abschluss des Geburtstagsmonats bildet um 22:15 Uhr die «Kommissar»-Folge. Es war die 64. Folge der einstigen ZDF-Krimi-Reihe.