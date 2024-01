«Oppenheimer» bringt IMAX ein Top-Ergebnis

Wirtschaft

Die weltweite Lichtspielkette hat im vergangenen Jahr 1,06 Milliarden US-Dollar Umsätze erzielt.

Die IMAX Corporation hat im Jahr 2023 weltweit 1,06 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt - das zweithöchste Einspielergebnis in der Geschichte des Unternehmens - angetrieben durch ein vielfältiges Portfolio an beeindruckenden Erlebnissen in Hollywood- und landessprachlichen Filmen, Konzerten und Live-Events.IMAX verzeichnete gegenüber dem Jahr 2022 einen Zuwachs von 24,4 Prozent an den weltweiten Kinokassen und programmierte in diesem Jahr weltweit eine Rekordzahl von 98 neuen Filmen. Christopher Nolans- das für IMAX gedrehte Epos, das bei den Golden Globes am Sonntag fünf Auszeichnungen erhielt - war mit 183,2 Millionen Dollar der Spitzenreiter bei den Einnahmen."Von «Oppenheimer» über Taylor Swift bis hin zu Kinostarts in China, Indien und Japan lieferte IMAX im Jahr 2023 mehr beeindruckende Erlebnisse von mehr kreativen Partnern, was zu einem unserer besten Jahre aller Zeiten führte", sagte Rich Gelfond, CEO von IMAX. "Wir werden auch weiterhin mit unserer Technologie an die Grenzen gehen, damit sich das Unmögliche für Zuschauer auf der ganzen Welt real anfühlt, und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben."