Sat.1 startet neue «Promibacken»-Staffel Mitte Februar

TV-News

Damit setzt der Bällchensender rund einen Monat später als im Vorjahr an. Derzeit ist «Kühlschrank öffne dich!» auf dem Sendeplatz beheimatet.

Mit rund einem Monat Verzögerung im Vergleich zum Vorjahr hat Sat.1 die achte Staffel seine beliebten Backshowangekündigt. Die erste von sechs Folgen läuft im linearen Fernsehen am Mittwoch, 14. Februar, um 20:15 Uhr und ist bereits eine Woche vorab bei Joyn abrufbar. Im vergangenen Jahr lief die Sendung noch zu Beginn des Jahres ab Mitte Januar.Neben dem Sendetermin hat Sat.1 auch das Teilnehmerfeld bekannt gegeben. Mit dabei sind Schauspielerin Susan Sideropoulos, Comedian Simon Gosejohann, Moderatorin Madita van Hülsen, Schauspieler Raúl Richter, TV-Kommissarin Alexandra Rietz, Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Moderatorin Panagiota Petridou und Leichtathlet Mathias Mester. Sie backen um den Gewinn des „Goldenen Cupcakes“ und 10.000 Euro für den guten Zweck. Moderiert wird «Das große Promibacken» von Enie van der Meiklokjes. Die Jury besteht aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.Für Sat.1 ist die Produktion von Tower Productions ein verlässlicher Erfolg, auch wenn im vergangenen Jahr die Reichweite ein wenig sank. Im Vergleich zu 2022 verlor man rund 400.000 Zuschauer von 2,04 auf 1,66 Millionen, was den Marktanteil von 7,6 auf 6,5 Prozent drückte. Auch in der Zielgruppe waren weiterhin gute 9,0 Prozent drin, was einem Verlust von über zwei Prozentpunkten gegenüber der sechsten Staffel entsprach.