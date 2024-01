«Destination X» enttäuscht bei M6

International

France 2 hat mit der neuen John-de-Mol-Show «The Floor» durchaus großen Erfolg.

Jenseits der deutschen Grenzen hat sich der RTL-Sender M6 die Rechte angesichert, die innerhalb des deutschen Gebietes die neue Hoffnung von ProSieben werden soll. Doch so wirklich erfolgreich war das niederländische Format in seiner französischen Version bisher nicht. Die Sendungen dauerten fast zwei Stunden und feierten ab Donnerstag, den 28. Dezember 2023, Premiere. Part eins verfolgten 1,95 Millionen Zuschauer, der zweite Teil im Anschluss war nur noch für 1,87 Millionen von Spannung. Die neue Abenteuershow wechselte nun auf den Dienstag und erreichte zwischen 21.10 und 22.20 1,37 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent. Zwischen 22.20 und 23.00 Uhr waren 1,29 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete 8,1 Prozent. Der Mitbewerber TF1 setzte lieber auf die US-Serie «S.W.A.T.», die auf 3,01 Millionen Zuschauer kam. Die zweite Folge hatte noch 2,76 Millionen Zuschauer.Die zweite Folge wurde am Donnerstag, den 4. Januar 2024, gesendet. Der Schauspieler Loic und Marketing-Managerin Loriana sind inzwischen rausgeflogen. Die zweite Ausgabe wurde zunächst von 1,73 Millionen Menschen gesehen, ehe der zweite Part auf nur noch 1,56 Millionen Zuschauer kam. Gerade bei den Werberelevanten war ein deutlich Zuschauerrückgang zu verzeichnen, so wurden mit den ersten beiden Folgen noch 22,1 und 24,3 Prozent in der Zielgruppe geholt, die Folgen drei und vier rutschten schon auf 18,8 und 17,7 Prozent. Die Marktanteile sind mit der zweiten Folge schon stark abgerutscht und nun sollte man nicht weiter abfallen.Deutlich erfolgreicher war die zehnte Staffel der Show, die von EndemolShine France produziert wurde. France 2 organisiert jährlichen einen klassischen Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 16 Jahren. Faustine Bollaert führt durch den Abend, der in lyrischen Gesang, Instrumentalmusik und klassischen Tanz unterteilt ist. Das Finale erreichte 3,40 Millionen Zuschauer und kam bei den sogenannten Werberelevanten auf nur 4,4 Prozent. Dafür waren es immerhin 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Die ersten zwei Ausgaben sicherten sich 2,31 und 2,76 Millionen Zuschauer. Die Kollegen von „Pure medias“ errechneten, dass die jüngste Runde das zweitbeste Ergebnis seit Jahren holte. Nur im vergangenen Jahr lief es mit 3,32 Millionen Zuschauern besser.Cyril Féraud führte am Wochenende durch die neue France-2-Show, die ebenfalls aus den Niederlanden kommt und in Deutschland von ProSiebenSat.1 lizenziert wird. Die Premiere erreichte am Samstag, den 30. Dezember, 3,26 Millionen Fernsehzuschauer. Sieben Tage später verbuchte die Fernsehshow noch 3,10 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum fuhr man 17,3 und 16,1 Prozent ein, bei den Werberelevanten waren 13,4 und 14,7 Prozent drin. Es bleibt spannend, wie sich die zweite Neuentwicklung in den nächsten Wochen schlägt.