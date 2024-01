Tyler Perrys Formate sollen ins Streaming

US-Fernsehen

Bislang sind Projekte wie «Sistas» nur für das lineare Fernsehen verfügbar.

Auf der Unterhaltungsmesse CES in Las Vegas hat der Paramount-Sender BET angekündigt, die Serien von Tyler Perry digital auswerten zu wollen. Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, sollen die Serienundauf den so genannten Off-Net-Markt kommen. In Kürze sollen diese Projekte auf dem FAST- und SVOD-Markt verfügbar sein und zur Lizenzierung angeboten werden."Im Jahr 2017 haben wir unsere historische Partnerschaft mit Tyler Perry begonnen und jedes Jahr, seit seine Inhalte bei uns sind, hat BET das Wachstum in unserem gesamten Ökosystem vorangetrieben. Bis heute gehören die Inhalte von Tyler Perry zu den am besten bewerteten Programmen für schwarze Amerikaner im Fernsehen", sagte Scott Mills, Präsident und CEO der BET Media Group. "Unser Angebot von Tyler Perrys umfangreicher Bibliothek erfolgreicher Serien wird Drittplattformen eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Zuschauerbindung zu erhöhen und die Zuschauer wie nie zuvor zu bedienen."Die Comedyserie «Sistas», die 2019 ausgestrahlt wird, umfasst 136 Episoden. Das ebenfalls 2019 gestartete Politdrama «The Oval» kann bereits auf 104 Episoden zurückblicken. Zwischen 2006 und 2023 wurden 355 Folgen der Sitcom «House of Paine» produziert.