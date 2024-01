Tom Cruise dreht für Warner Bros.

Kino-News

Zuletzt sind zahlreche Spielfilme für Paramount Pictures entstanden.

Die Co-Vorsitzenden und CEOs der Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca und Pam Abdy, und Tom Cruise gaben bekannt, dass sie im Rahmen einer neuen strategischen Partnerschaft zwischen Cruise und Warner Bros. Discovery ab 2024 gemeinsam Original- und Franchise-Kinofilme mit Cruise in der Hauptrolle entwickeln und produzieren werden. Cruise und seine Produktionsfirma werden ihre Büros auf dem Gelände von Warner Bros. Discovery in Burbank haben.Mit dieser Partnerschaft kehrt Cruise zu Warner Bros. zurück, zu dessen Filmografie «Edge of Tomorrow», «Rock of Ages», «The Last Samurai», «Eyes Wide Shut», «Interview mit einem Vampir», «Risky Business», «The Outsiders» und «Magnolia» von New Line gehören.De Luca und Abdy sagten: "Wir sind begeistert, mit Tom, einer absoluten Legende der Filmindustrie, zusammenzuarbeiten. Als wir uns das erste Mal mit David Zaslav zusammensetzten, um über den Beitritt zum Warner Bros. Discovery-Team zu sprechen, sagte er zu uns: 'Wir sind auf einer Mission, Warner Bros. zurückzubringen - wir haben die besten Ressourcen, das beste Storytelling-IP und die besten Talente in der Branche - und wir müssen Tom Cruise zurück zu Warner Bros. bringen! Heute wird das Wirklichkeit und wir sind unserem Ziel einen Schritt näher gekommen. Wir könnten nicht aufgeregter sein, Tom wieder bei Warner Bros. willkommen zu heißen und freuen uns darauf, in den kommenden Jahren noch mehr von seinem Genie auf die Leinwand zu bringen."Cruise sagte: "Ich habe großen Respekt und Bewunderung für David, Pam, Mike und das gesamte Team von Warner Bros. Discovery und ihr Engagement für Filme, Filmfans und das Kinoerlebnis. Ich freue mich darauf, gemeinsam große Filme zu machen!"