Kaitlyn Dever wird zu Soldatin Abby

US-Fernsehen

In der zweiten Staffel von «The Last Of Us» ist die «Booksmart»-Darstellerin dabei.

In der zweiten Staffel vonübernimmt Kaitlyn Dever («Unbelievable», «Booksmart») die Rolle der erfahrenen Soldatin Abby. Ihre Schwarz-Weiß-Sicht auf die Welt wird in Frage gestellt, als sie versucht, sich an denen zu rächen, die sie geliebt hat. Die Produktion der zweiten Staffel beginnt in Kürze.Craig Mazin und Neil Druckmann (Executive Producers/Co-Creators/Autoren/Regisseure): „Unser Casting-Prozess für die zweite Staffel ist identisch mit dem der ersten: Wir suchen nach Weltklasse-Schauspielern, die die Seelen der Charaktere aus dem Ausgangsmaterial verkörpern. Nichts ist wichtiger als Talent, und wir sind begeistert, dass eine gefeierte Darstellerin wie Kaitlyn sich Pedro, Bella und dem Rest unserer Familie anschließt.“«Chernobyl»-Mastermind Craig Mazin und Neil Druckmann (The Last Of Us-Videospiel) schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers. Die Serie ist eine Koproduktion von Sony Pictures Television. Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan und Rose Lam sind weitere Executive Producer. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint und Naughty Dog produzieren. HBO hat sich in den Vereinigten Staaten von Amerika die Rechte gesichert. In Deutschland ist die Serie bei Sky beheimatet.