Lionsgate gründet neue TV-Abteilung

Wirtschaft

Die Produktionsfirma soll non-fiktionale Formate herstellen.

Viel Neues gibt es in diesen Wochen bei Lionsgate: Nach der Übernahme von eOne, die das Unternehmen 375 Millionen US-Dollar gekostet hat, wird die Neuausrichtung weiter vorangetrieben. Unter dem Namen Lionsgate Alternative Television wird die Pilgrim Media Group (mehrheitlich im Besitz von Lionsgate) mit dem amerikanischen und britischen Non-Scripted-Bereich von eOne sowie den Studios Blackfin, Renegade und Daisybeck zusammengeführt."Der Start von Lionsgate Alternative Television ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Ausweitung unserer globalen Fernsehpräsenz", so Kevin Beggs, Chairman und Chief Creative Officer der Lionsgate Television Group. "Als einer der wichtigsten Akteure in der Welt der Non-Scripted-Programme ist Craig die perfekte Führungskraft, um unsere Non-Scripted-Aktivitäten auf die nächste Stufe zu bringen.""Ich freue mich sehr, das außergewöhnliche Managementteam von Lionsgate Alternative Television bekannt zu geben, das sich aus den einflussreichsten Non-Scripted-Produzenten zusammensetzt, die heute in unserer Branche tätig sind", so Piligian. "Darüber hinaus wird unser hochkarätiges kreatives Führungsteam unserem Geschäft neuen Schwung verleihen und Lionsgate zu einem der größten unabhängigen ungeschriebenen Produktionsunternehmen der Welt machen."