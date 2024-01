«Die Geissens» tun sich zum Staffelstart noch schwer

Quotennews

Auch wenn die ersten beiden Folgen der 22. Staffel den Senderschnitt trafen, hat die Sendung ein deutliches höheres Potenzial.

Mit bis zu 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es für die RTLZWEI-Sendungim vergangenen Jahr sehr erfolgreich. Es dauerte aber ein wenig, bis die 21. Staffel der Doku-Soap richtig Fahrt aufnahm, in den ersten Wochen bewegte man sich im Umfeld des Senderschnitts. Am Montagabend startete die Millionärsfamilie um Robert, Carmen und die beiden Töchter Davina und Shania in die 22. Runde. Der erste Teil der Doppelfolge „Hysterie in Hamburg“ erreichte zu Beginn der besten Sendezeit 0,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, Teil zwei sahen ab 21:15 Uhr genauso viele Menschen.Der Marktanteil wurde zunächst auf mäßige 1,6 Prozent beziffert, stieg danach leicht auf 1,7 Prozent. In der Zielgruppe durfte sich RTLZWEI über 3,8 und 4,3 Prozent freuen. Die Reichweite belief sich auf 0,22 und 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige. Es war ein solider Start, der aber noch viel Luft nach oben lässt. Gerade die Gesamtreichweite ist deutlich ausbaufähig.Auch im Anschluss war der Geiss-Clan auf Sendung, denn RTLZWEI setzte das Programm mit der Wiederholung vonfort. Die erste von zwei Folgen erreichte ab 22:15 Uhr noch 0,33 Millionen Zuschauer und ebenfalls 1,7 Prozent. Folge zwei wurde zum Abschalter, bis kur nach Mitternacht wurden nur noch 0,16 Millionen gemessen. Auch in der Zielgruppe nahezu halbierte sich die Reichweite von 0,11 auf 0,06 Millionen. Der Marktanteil sank von 2,7 auf schwache 2,3 Prozent.