ESPN verlängert mit Kevin Negandhi

US-Fernsehen

Bereits seit dem Jahr 2006 gehört er zum Inventar der Sportberichterstattung.

ESPN hat den Moderator und Studiomoderator Kevin Negandhi für einen neuen, mehrjährigen Vertrag unter Vertrag genommen, in dem er seine Moderationsaufgaben imzusammen mit den Special Olympics und der ABC-Berichterstattung über College Football und den NBA Draft fortsetzen wird. "Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, meine Karriere bei ESPN fortzusetzen und mit so vielen talentierten Menschen zusammenzuarbeiten", sagte Negandhi."Wir sind sehr froh, dass Kevin noch viele Jahre bei ESPN bleiben wird", sagte Norby Williamson, Executive Editor & Head of Event and Studio Production. "Er hat zu unserem Erfolg in so vielen Bereichen beigetragen - «SportsCenter», College Football, NBA Draft und mehr - und er ist ein absoluter Profi in allem, was er anfasst."Seit seinem Einstieg im Jahr 2006 ist Negandhi ein fester Bestandteil der ESPN-Studio-Shows, wobei sein neuer Vertrag seine ESPN-Zugehörigkeit auf über 20 Jahre verlängert. Negandhi moderiert weiterhin das mit dem Emmy ausgezeichnete Flaggschiffprogramm von ESPN und wird auch weiterhin wochentags die 18-Uhr-ET-Ausgabe von «SportsCenter» zusammen mit Co-Moderatorin Elle Duncan moderieren. Während seiner Zeit bei ESPN hat Negandhi auch Programme und Veranstaltungen wie die «Rose Bowl Parade», «NFL Live», «Baseball Tonight», «Outside the Lines», «College Football Live» und die «Little League World Series» moderiert.