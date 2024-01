Auch RTL schiebt «NFL Pro Bowl» in die Sparte

TV-News

Das alljährliche All-Star-Game der National Football League überträgt eine Woche vor dem Super Bowl der RTL-Sender Nitro.

Jedes Jahr veranstaltet die National Football League (NFL) eine Woche vor dem Super Bowl den sogenannten Pro Bowl, ein All-Star-Spiel mit den besten Akteuren der abgelaufenen Spielzeit. Trotz der Starbesetzung in den Teams und zahlreichen Wettbewerben rund um das Event schlägt derkeine großen Wellen. Auch hierzulande wird er eher stiefmütterlich behandelt. Als die ProSiebenSat.1-Gruppe noch die NFL-Rechte hatte, übertrug stets der Spartensender ProSieben Maxx das Spiel, obwohl in jener Jahreszeit die NFL im ProSieben-Hauptprogramm beheimatet war.Dieselbe Strategie wählt nun auch der neue Rechteinhaber RTL Deutschland, der zwar nahezu die gesamte Saison bei RTL zeigte, den «Pro Bowl» am 4. Februar ins Programm von Nitro schiebt. Der Spartensender zeigt ab 20:15 Uhr alle Highlights des Events, bei dem eine Auswahl an Top-Stars der Liga unter anderem in verschiedenen Skill-Wettbewerben gegeneinander antritt, und überträgt das Flag-Football-Spiel zwischen den beiden All-Star-Teams live im Free-TV. Aus Köln führen Moderator und Kommentator Jan Stecker, Expertin Nadine Nurasyid und Community Host Jan Weinreich durch die Übertragung. Zugeschaltet aus dem Camping World Stadium in Orlando meldet sich zudem Experte Markus Kuhn den Eindrücken live vor Ort.Außerdem wirft die Übertragung einen Blick zurück auf die Playoff-Season und natürlich voraus auf das größte Einzelsportereignis der Welt und stimmt die Fans auf den diesjährigen Super Bowl ein. RTL überträgt das Mega-Sportevent in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 12. Februar. Der Kick-off in Las Vegas erfolgt um 0:30 Uhr. Zuvor setzt der Kölner Sender das von Stefan Raab geschaffene Live-Eventum.