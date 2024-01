SAG-AFTRA schließt Vertrag über KI-Stimmen

Wirtschaft

Auf der CES in Las Vegas hat man einen Kontrakt mit Replica Studios abgeschlossen.

Replica Studios (Replica), ein Unternehmen für Sprachtechnologie mit künstlicher Intelligenz (KI), und die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) gaben während einer Veranstaltung auf der CES die Einführung einer bahnbrechenden KI-Stimmenvereinbarung bekannt. Diese neue Vereinbarung ebnet professionellen Synchronsprechern den Weg zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre digitalen Sprachrepliken mit branchenweit führendem Schutz, der auf die KI-Technologie zugeschnitten ist und es AAA-Videospielstudios und anderen Unternehmen, die mit Replica zusammenarbeiten, ermöglicht, auf Toptalente der SAG-AFTRA zuzugreifen.Die Vereinbarung zwischen dem führenden Unternehmen für KI-Stimmen und der weltgrößten Schauspielergewerkschaft ermöglicht es Replica, SAG-AFTRA-Mitglieder im Rahmen einer fairen, ethischen Vereinbarung zu engagieren, um auf sichere Weise eine digitale Nachbildung ihrer Stimme zu erstellen und zu lizenzieren. Die lizenzierten Stimmen können bei der Entwicklung von Videospielen und anderen interaktiven Medienprojekten von der Vorproduktion bis zur endgültigen Veröffentlichung verwendet werden.Dieser Vertrag, der von den betroffenen Mitgliedern der Sprechergemeinschaft der Gewerkschaft gebilligt wurde, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur ethischen Verwendung von KI-Stimmen in kreativen Projekten von Spieleentwicklern und bildet die Grundlage für eine faire und gerechte Beschäftigung von Sprechern, die die neuen Einnahmemöglichkeiten durch KI nutzen. Die Vereinbarung legt nicht nur Mindestbedingungen fest, sondern stellt auch sicher, dass die Sprecher ihr Einverständnis geben und über die Verwendung ihres digitalen Stimmdoppels verhandeln können, und sieht vor, dass die Sprecher die Möglichkeit haben, sich gegen eine weitere Verwendung in neuen Werken zu entscheiden.