Nach Promi-Folge wartet «First Dates Hotel»

TV-News

VOX zeigt ab Februar acht neue Folge des Primetime-Ablegers. «First Dates Hotel» geht damit bereits in die fünfte Staffel.

Derzeit ist am Montagabend das langjährige VOX-Format «Goodbye Deutschland» gesetzt. Die letzte neue Folge ist am 22. Januar zu sehen, danach übernimmt Roland Trettl den Sendeplatz um 20:15 Uhr. VOX präsentiert dann zunächst eine neue Folge von, dem Promi-Ableger der Vorabendsendung. Darin suchen die Schauspieler Tina Ruland, Jutta Speidel, Mariella Ahrens und Lars Steinhöfel sowie Besteller-Autorin und Entertainerin Nicolette und Comedian Tan Çağlar auf Blind-Dates die große Liebe.Nach dem zweiten Promi-Aufguss bleibt Trettl gesetzt, lädt dann aber nicht mehr in sein Restaurant ein, sondern auf die Urlaubs-Insel Mallorca, woseine Pforten öffnet. Der Kölner Sender hat Warner Bros. ITVP Deutschland auch in der fünften Staffel mit der Produktion von acht Folgen beauftragt, die ab dem 5. Februar immer montags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.Im vergangenen Jahr war die vierte Staffel der Datingshow ein voller Erfolg für den Sender mit der roten Kugel. Im Schnitt schalteten 1,21 Millionen Zuschauer ein, was in der Spitze für einen Marktanteil von 4,8 Prozent sorgte. In der Zielgruppe bewegte man sich mit bis zu 12,6 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.