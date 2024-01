«Kühlschrank öffne dich» mit leichter Steigerung

Quotennews

Insgesamt bewegt sich das Format jedoch weiterhin auf einem ausbaufähigen Niveau. Doch auch die vorherige Staffel hatte sich fast ausschließlich unter dem Senderschnitt bewegt.



In der vergangenen Woche war in Sat.1 in eine zweite Staffel gestartet. Die Aufgabe des Formats ist es leckere Mahlzeiten aus den Zutaten im Kühlschrank fremder Haushalte zu zaubern. Dieser Herausforderung stellten sich gestern sogar vier Spitzenköche. Johann Lafer und Peter Maria Schnurr traten gegen Cornelia Poletto und Nelson Müller an. Unter der Moderation von Ruth Moschner müssen die leckeren Gerichte zubereitet werden, gestern beispielsweise ein innovativer Gurkensalat.Mit 0,73 Millionen Fernsehenden war man am vergangenen Mittwoch bei mageren 2,8 Prozent Marktanteil hängengeblieben. Die 0,27 Millionen Jüngeren hatten sich zumindest annehmbare 4,9 Prozent Marktanteil gesichert. Mit 0,84 Millionen Zuschauern wurde das Interesse gestern zumindest ein wenig gesteigert. Der Marktanteil wuchs auf maue 3,2 Prozent an. Die 0,31 Millionen Umworbenen kamen weiterhin nicht über 5,0 Prozent Marktanteil hinaus.Weiter ging es ab 22.35 Uhr mit der Reportage. Für die neue Folge verharrten 0,51 Millionen Neugierige auf dem Sender. Dadurch erhöhte sich die Quote tatsächlich auf akzeptable 3,4 Prozent. Das jüngere Publikum verkleinerte sich jedoch auf 0,11 Millionen Menschen. So stürzte der Marktanteil hier auf einen ernüchternden Wert von 3,2 Prozent ab.