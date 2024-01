«Beef»-Star geht zu «The Last of Us»

US-Fernsehen

Young Mazino wird in der erfolgreichen HBO-Serie die Rolle von Jesse übernehmen.

Der erfolgreiche Schauspieler Young Mazino wird die Rolle des Jesse inübernehmen. Jesse ist eine Stütze seiner Gemeinschaft, der die Bedürfnisse anderer über seine eigenen stellt, manchmal zu einem schrecklichen Preis. Bekannt ist Young Mazino aus der Netflix-Miniserie «Beef», die 2003 hochgeladen wurde. Für seine Rolle als Paul wurde er für einen Emmy nominiert.Craig Mazin und Neil Druckmann (Executive Producers/Co-Creators/Autoren/Regisseure): „Young ist einer der wenigen Schauspieler, die man sofort erkennt, wenn man sie sieht. Wir können uns glücklich schätzen, ihn für die zweite Staffel gewonnen zu haben und können es kaum erwarten, Young in unserer Show glänzen zu sehen.Die Serie basiert auf dem von Kritikern gefeierten Videospiel «The Last of Us», das von Naughty Dog exklusiv für die PlayStation entwickelt wurde, und spielt zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation. Der hartgesottene Überlebenskünstler Joel wird angeheuert, um die 14-jährige Ellie aus einer bedrückenden Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen, herzzerreißenden Reise, die die beiden quer durch die Vereinigten Staaten führt, wo sie aufeinander angewiesen sind, um zu überleben.