Banijay verkauft «Mythbusters»-Firma

Wirtschaft

Das Unternehmen hat Beyond International erst im Dezember 2022 gekauft.

Das französische Unternehmen Banijay kaufte die «Mythbusters»-Produktionsfirma Beyond International im Dezember 2022. Knapp ein Jahr später wird das Unternehmen an den Geschäftsführer des Unternehmens, Mikael Borgland, verkauft. Im Rahmen des Deals wird Banijay jedoch weiterhin Geschäftspartner bleiben und die weltweiten Vertriebsrechte behalten."Beide Parteien bestätigen die Übernahme der Produktionssparte der Beyond Group und ihrer derzeitigen Produktionstöchter durch Mikael Borglands persönliche Holding, BYI Holdings Pty Limited", hieß es in einer Erklärung der Unternehmen."Ich bin begeistert von der Möglichkeit, dass Beyond als unabhängige Produktionsfirma die Erfahrung, die Fähigkeiten und das Talent unserer internationalen Kreativteams nutzen und die Leidenschaft für die Produktion fortsetzen kann, die seit der Gründung von Beyond 2000 im Jahr 1984 entwickelt und gepflegt wurde", sagte Borglund, CEO von Beyond International.