Joey Kellys Roadtrip verliert an Zuschauern

Quotennews

Der Start in der Vorwoche war auf einem überzeugenden Niveau verlaufen. Gestern war die Zuschauerzahl nun jedoch deutlich gesunken.



Joey Kelly begibt sich mit seinen beiden Söhnen Luke und Leon, seinen Töchtern Lilian und Lisann sowie seiner Frau Tanja auf einen Roadtrip. Auf dem Plan stehen 15 Länder auf zwei Kontinenten. Die ganze Reise von Kanada nach Argentinien treten sie mit einem selbst umgebauten Wohnmobil an und ohne einen Cent in der Tasche. Finanzieren will sich die sechsköpfige Familie durch Spenden, Aushilfsjobs und Straßenmusik. Die Reise wurde in Form der Dokumentationbegleitet.Am vergangenen Mittwoch hatte der erste Teil 0,70 Millionen Fernsehende zum Einschalten bewegt, was zu einem guten Marktanteil von 2,7 Prozent geführt hatte. Die 0,22 Millionen Jüngeren hatten sich mit 4,1 Prozent knapp über den Senderschnitt geschoben. An die überzeugenden Werte der ersten Woche konnte der Sender nicht ganz anknüpfen. Mit 0,61 Millionen Interessenten waren noch solide 2,3 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,20 Millionen Umworbenen waren auf annehmbare 3,2 Prozent Marktanteil zurückgefallen.Im Anschluss lief bei RTLZWEI eine Wiederholung von. Insgesamt bestand das Publikum hierfür noch aus 0,32 Millionen Menschen. So hielt sich auch der Marktanteil mit passablen 2,2 Prozent beinahe konstant. De Zielgruppe hatte sich auf 0,10 Millionen Werberelevante halbiert. Hier stand nun ein akzeptables Resultat von 2,9 Prozent auf dem Papier.