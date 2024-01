Canal+ und RTL kooperieren

International

In Ungarn wird RTL Saleshouse für SPI International Werbung für die neuen Kanäle betreiben.

SPI International, ein CANAL+ Unternehmen, hat im Laufe der Jahre eine starke Expertise in der Verwaltung von Kanälen über verschiedene Plattformen hinweg aufgebaut, einschließlich PayTV, FTA und digital, und nutzt diese Expertise weiterhin, um das Mainstream-Kanalangebot der Gruppe zu verbessern. Im Einklang mit dem Engagement von SPI International, dem globalen Publikum und Geschäftspartnern außergewöhnliche Unterhaltung und Dienstleistungen zu bieten, freut sich SPI International, den Start einer neuen Version des FilmBox-Kanals in Ungarn bekannt zu geben, die vollständig auf den ungarischen Markt zugeschnitten ist und ab Januar 2024 eine erweiterte Auswahl an Inhalten bietet. Dieses Bestreben wird durch eine Partnerschaft mit RTL Saleshouse weiter gestärkt, die den Verkauf von Werbung und die Messung der Zuschauerzahlen erleichtert.SPI International hat die Erfahrung, TV-Kanäle und SVOD-Dienste weltweit zu bearbeiten und zu erstellen. Mit der Einführung eines eigenen FilmBox-Feeds für Ungarn vollzieht das Unternehmen einen strategischen Schritt, nachdem 2018 ein ähnlicher Ansatz auf dem tschechischen Markt erfolgreich umgesetzt wurde. Die neue Vereinbarung mit RTL Saleshouse bezieht sich ausschließlich auf den FilmBox-Kanal. In Ungarn hat der FilmBox-Kanal die höchste Penetration innerhalb des SPI-Kanalportfolios."Wir sind bestrebt, das Wertangebot von FilmBox in Schlüsselregionen wie Ungarn durch individuelle Feeds mit einer angereicherten Auswahl an Inhalten zu verbessern. Unser nächstes Ziel war es, einen Partner zu finden, der den Geist von FilmBox verkörpert und innerhalb der Unternehmensstruktur von SPI effektiv zusammenarbeiten kann. RTL Saleshouse erfüllt diese Anforderungen, und ich freue mich auf den Beginn unserer Zusammenarbeit", fügt Tamás Fülöp, Regional Director von SPI International, hinzu."Der erneuerte FilmBox-Kanal passt perfekt in unser Portfolio, und wir sind sehr stolz darauf, den Werbeverkaufskanal gemeinsam zu lancieren und aufzubauen", sagt Zsófia Demeter, Ad Sales Director, RTL Saleshouse.