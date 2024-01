Peacock startet polyamore Dating-Serie

US-Fernsehen

Die neue Reality-Show soll Menschen zeigen, die einen dritten Partner aufnehmen.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hatangekündigt. Die zehnteilige Staffel wird ab Donnerstag, dem 8. Februar, in wöchentlichen Dreierfolgen ausgestrahlt. Das Staffelfinale wird separat ausgestrahlt. Die neue Original-Serie, moderiert von Scott Evans und geleitet von der Sex- und Beziehungsexpertin Shamyra Howard, folgt vier neugierigen Paaren durch die Welt der Polyamorie, während sie damit experimentieren, einen dritten Partner in ihre Beziehung aufzunehmen.In einem abgelegenen tropischen Resort treffen die Paare auf eine Gruppe von Singles, von denen viele bereits Erfahrung mit Polyamorie haben, und verabreden sich mit ihnen. Mit dreifachem Spaß, Gefühlen und Drama werden diese Beziehungen dem ultimativen Test unterzogen, um herauszufinden, ob sie perfekt zueinander passen.Am Ende ihrer Zeit im Paradies werden die Paare entscheiden, ob ihre Herzen Platz für mehr als nur "den Einen" haben und sich als Paar binden, nach Hause fahren, wie sie gekommen sind, oder getrennt abreisen. Das Fremantle-Unternehmen Naked stellt die Produktion her. Die ausführenden Produzenten sind Matthew Cox, Katy Fox, James Lessell und Tom O'Brien.