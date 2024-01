Peacock bestellt «Laid»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird von Nahnatchka Khan und Sally Bradford McKenna geschrieben.

Peacock hat die Bestellung der Comedy-Seriebekannt gegeben, die mit der für einen Academy Award nominierten Stephanie Hsu («Everything Everywhere All at Once», «The Marvelous Mrs. Maisel») in der Hauptrolle produziert wird. Die Serie wird geschrieben und produziert von Nahnatchka Khan («Totally Killer», «Young Rock», «Fresh Off the Boat», «Always Be My Maybe») und Sally Bradford McKenna («Son of Zorn»).Weitere ausführende Produzenten sind John Davis und John Fox für Davis Entertainment, Jennifer Carreras für Fierce Baby, Marieke Hardy, Kirsty Fisher und Liz Watts für Porchlight Films und All3Media International. Die Serie kommt von Universal Television, einer Abteilung der Universal Studio Group, und basiert auf der australischen Serie «Laid», die von Marieke Hardy und Kirsty Fisher kreiert und von Liz Watts produziert wurde.Peacock beschreibt die Serie so: "Eine Frau findet heraus, dass ihre früheren Liebhaber auf ungewöhnliche Weise gestorben sind, und muss ihre sexuelle Zeitlinie zurückverfolgen, um sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und nach vorne zu blicken.“