«Summer House» geht bei Bravo weiter

US-Fernsehen

Der NBC-Sender strahlt ab Ende Februar neue Geschichten aus.

Die achte Staffel der Bravo-Realityfeiert am Donnerstag, 22. Februar um 21 Uhr Premiere. Neue Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt. Acht Lieblingsbewohner kehren in die Hamptons zurück, zusammen mit zwei neuen Mitbewohnern. Alle scheinen bereit zu sein, den bisher unbeschwertesten Sommer zu erleben, aber während einige Beziehungen in Schwung kommen, werden andere zerrütteter, als man es sich hätte vorstellen können.Zurück in der WG sind Amanda Batula, Kyle Cooke, Paige DeSorbo, Lindsay Hubbard, Ciara Miller, Danielle Olivera, Gabby Prescod und Carl Radke. In diesem Sommer stoßen die neuen Freunde Jesse Solomon und West Wilson zu den Mitbewohnern. Nach einer turbulenten Verlobung im letzten Sommer haben sich Carl und Lindsay in die Hochzeitsplanung gestürzt. Seit er den Loverboy verlassen hat, ist Carl auf der Suche nach einer neuen beruflichen Leidenschaft, während Lindsay in vollem Vorbereitungsmodus ist, da der Hochzeitstermin und -ort bereits feststehen. Da die Flitterwochen vorbei sind, fühlt sich Lindsay von Carl unter Druck gesetzt, immer positiv zu sein, was, wie sie zugibt, schwierig sein kann, und Carl erkennt an, dass sich ihre Beziehung verändert hat. Aber werden sie angesichts der nahenden Hochzeit einen Weg finden, diese Probleme rechtzeitig zu lösen?Kyle ist mit Loverboy beschäftigter denn je und eine mögliche Schwangerschaft lässt Amanda über den nächsten Schritt und ihre Identität außerhalb ihrer Ehe nachdenken. Amanda ist bereit, das Stadtleben hinter sich zu lassen und ein Haus in der Vorstadt zu kaufen, aber Kyle hat andere Vorstellungen, da er weiter expandiert und sich auf sein Unternehmen konzentriert. Kyle und Amanda stellen fest, dass sie auf unterschiedlichen Seiten stehen. Werden sie es schaffen, weiterhin zusammen zu arbeiten, verheiratet zu bleiben und gleichzeitig eine Familie zu gründen?