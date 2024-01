«Der Kroatien-Krimi» kehrt zurück

TV-News

Anfang und Mitte Februar 2024 sind zwei neue Geschichten zu sehen.

Das Erste hat zwei neue Ausgaben vonangekündigt. Die Episode „Scheidung auf Kroatisch“ feiert Mediatheken-Premiere am Dienstag, den 6. Februar 2024, ehe am Donnerstag, den 8. Februar 2024, um 20.15 Uhr die Ausstrahlung im Ersten ansteht. Eine Woche später läuft der Spielfilm „Die toten Frauen von Brac“. Die Produktion von Constantin Television fand zwischen 24. März und 26. Mai in Kroatien statt.Davon handelt Folge eins, die von Christoph Darnstädt geschrieben wurde: Die Gäste eines Restaurants an Splits Strandpromenade erleben einen dramatischen Auftritt: Die 20-jährige Leyla (Tesa Litvan) behauptet vor den Augen der sprachlosen Wirtin Nika (Lucie Heinze), von ihrem Partner Jure (Luka Dimić) schwanger zu sein. Kurz darauf wird die junge Frau tot aufgefunden. Nicht nur die Messerstiche, sondern auch das brutale Abtrennen des Ringfingers erinnern Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil Perica (Lenn Kudrjawizki) an einen früheren Fall. Auch der damalige Täter hat eine Verbindung zu den heutigen Beteiligten: Ivo (Maximilian Brückner) ist der Ex-Mann von Nika – und wurde damals wegen Jures belastender Aussage verurteilt.Eine Motorjacht rast in den Kiesstrand von Split – das ist der Beginn der zweiten Folge. An Bord befinden sich der bewusstlose Skipper Mile (Michelangelo Fortuzzi) und zwei Frauenleichen. Dass die Opfer vor mehr als 48 Stunden erschossen wurden, macht den Vorfall für Kommissarin Stascha Nowak (Jasmin Gerat) und ihren Kollegen Emil (Lenn Kudrjawizki) noch rätselhafter. Mile gibt nach dem Aufwachen im Krankenhaus vor, sich an nichts zu erinnern. Plötzlich taucht dessen Vater Zelic (Sascha Geršak) auf, der sich als Polizeichef der Adriainsel Brac vorstellt.„Wie jeder von uns, trägt auch Stascha seelische Narben mit sich herum. Ihre Vergangenheit hat sie gelehrt, dass sie sich am besten auf sich selbst verlassen kann. Brigita ist so offen und transparent in ihrer Liebe und Verbindlichkeit – das fordert Stascha aus ihrer Komfortzone heraus zu treten“, so Jasmin Gerat, die die Statscha Novak verkörpert.