AXN White zeigt «Hotel Portofino» als deutsche TV-Premiere

Der einst als Sony Channel bekannte Pay-TV-Sender zeigt die britische Serie ab Ende Februar. Außerdem hat man sich die Showtime-Reihe «Masters of Sex» gesichert.

Seit rund einem halben Jahr heißt der Sony Channel inzwischen schon AXN White, während Sony AXN als AXN Black firmiert. Der weiße Pay-TV-Sender hat nun einen Programmzuwachs zu vermelden. AXN White zeigt ab 21.Febraur um 20:15 Uhr die britische Krimiserie, die in Deutschland bislang nur in der MegentaTV Megathek auf Abruf bereitstand. Immer mittwochs zeigt man eine Folge, die ab 27. März dann auch als Boxset in den AXN-White-Mediatheken verfügbar sind. An Karfreitag, 29. März, folgt im linearen Programm zudem eine Marathon-Ausstrahlung mit allen sechs Episoden der ersten Staffel am Stück.Die historische Drama-Serie handelt von einer britischen Familie, die während der „Roaring 20s“ ein Hotel für die obere Gesellschaftsschicht an der zauberhaften italienischen Riviera eröffnet. Die warmherzige Bella, gespielt von Natascha McElhone («Halo», «Californication»), leitet das Haus und ist eine perfekte Gastgeberin für ihre illustren Gäste. Unterstützung erfährt sie von ihren erwachsenen Kindern Lucian und Alice. Bald jedoch droht sie unter finanziellen Problemen zu ersticken.Ebenfalls rund um die Osterfeiertage feiertseine Senderpremiere bei AXN White. Die zwölfteilige erste Staffel des Showtime-Titels wird zwischen Samstag, 30. März, und Ostermontag, 1. April, mit jeweils vier Folgen am Stück als Marathon-Programmierung ausgestrahlt. Alle Folgen der mit Michael Sheen und Lizzy Caplan besetzten Reihe stehen ab dem Tag der Ausstrahlung in den AXN-White-Mediatheken zum Abruf bereit.