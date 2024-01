Der «Polizeiruf» sucht Diebe

TV-News

Das Kripoteam Rostock wird zu einem Tatort gerufen, der zunächst nicht nach Mord aussieht.

Am Sonntag, den 25. Februar 2024, zeigt Das Erste den Rostock-. Anneke Kim Sarnau und Lina Beckmann spielen auch dieses Mal die Hauptrollen. Der Spielfilm wurde von Elke Schuch geschrieben, den Andreas Herzog zwischen 18. Mai und 20. Juli 2022 umsetzte. Filmpool Fiction hat das Werk umgesetzt.Im Mittelpunkt steht wohl ein Einbruch. Doch die Gerichtsmedizin und Einbruchsspuren sprechen eine deutliche Sprache: Vera Bödecke wurde ermordet. Erste Hinweise führen zur drogenabhängigen Mascha Kovicz, die sich und ihre 4-jährige Tochter Holli mit Einbrüchen über Wasser hält. Melly Böwe geht das Schicksal der kleinen Familie nah und sie begibt sich in eine gefährliche emotionale Nähe zur Tatverdächtigen. Denn Mascha weiß mehr, als sie zugibt, und bringt alle damit in große Gefahr. Katrin König trifft auf ihren Vater Günther Wernicke und möchte ihm so gerne seine Liebe glauben, aber ihr Misstrauen sitzt tief. Ist der Graben zwischen ihnen überwindbar?„Ausgangspunkt für die Geschichte war eine von der Gesellschaft ausgestoßene Einbrecherin“, sagte Autorin Elke Schuch. „Mascha widerspricht allen Erwartungen. Obwohl sie drogensüchtig ist und krank, ist sie sehr selbstbewusst. Sie reibt sich an den anderen und die reiben sich an ihr, weil deren Leben eigentlich auch nicht mehr funktioniert. Im Grunde legt Mascha die Lebenslügen der anderen offen.“