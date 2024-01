VOD-Charts

Netflix hat kurz vor dem Jahreswechsel mit «Berlin» den zweiten Spin-off der spanischen Erfolgsserie «Haus des Geldes» veröffentlicht.

Durch einen Deal zwischen RTL Deutschland und Sky Deutschland ist die Serienicht mehr nur in den Untiefen von Netflix und Prime Video abrufbar, sondern wird auch bei RTL+ großflächig beworben. Dies führte dazu, dass die Gangster-Serie von Kida Khodr Ramadan unverhofft einen Aufschlag in den Top10 der zweiten Kalenderwoche 2024 hatte – über drei Jahre nach dem Serienfinale. Mit 2,17 Millionen Abrufen belegte «4 Blocks» den zehnten Platz.Minimal davor reihten sich die Sitcomund die Fantasy-Serieein, die jeweils eine Reichweite von 2,18 Millionen verbuchten. Wie in der vergangenen Woche fehlte zwar auch diesmal «The Big Bang Theory» in der von ‚Goldmedia‘ erstellten Auflistung, doch ganz ohne die Nerds aus Pasadena ging es nicht. Als Vertreter des Serienuniversums warvertreten, der zwischen dem 5. und 11. Januar 2,20 Millionen Mal gestreamt wurde.Rang sechs belegte die Reality-Challenge, die ihre Rückkehr in die Charts feierte. Mit 2,22 Millionen platzierte man sich zwischen «Young Sheldon» und der spanischen Reihe, die 2,24 Millionen Klicks generierte. Ebenfalls bei Netflix beheimatet ist der Viertplatzierte:. Der zweieinhalb-stündige Abenteuer-Film schnappte sich 2,35 Millionen Aufrufe.Netflix füllte auch das Treppchen im Alleingang. Bronze ging an. Die britische Serie sorgte für 3,17 Millionen Views. Zum Neujahrstag erschien auf der kalifornischen Plattform die Thriller-Serie, die sich um die mysteriöse Wiederauferstehung eines eigentlich ermordeten Mannes dreht. 3,89 Millionen Aufrufe bescherten Platz zwei. Der erfolgreichste Titel der Woche war aber der «Haus des Geldes»-Spin-off, der am 29. Dezember 2023 erschien. Mit 4,02 Millionen ist «Berlin» die neue VOD-Hauptstadt.