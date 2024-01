Finale «Hightown»-Staffel kommt

US-Fernsehen

Starz wird die Serie am 26. Januar beenden. Hinter dem Format steht Jerry Bruckheimer.

STARZ hat den Trailer für die dritte und letzte Staffel vonveröffentlicht. Das Kriminaldrama rund um die Opioid-Krise im malerischen Cape Cod findet mit der Premiere der letzten Staffel am Freitag, 26. Januar, ein explosives Ende. Für Jackie Quiñones (Monica Raymund) ist die Zeit gekommen, sich für eine Seite zu entscheiden und für das einzutreten, woran sie glaubt. Alle Lügen haben ein Ende und der Fall kommt zu einem Abschluss.Monica Raymund («The Good Wife»), James Badge Dale («The Departed»), Riley Voelkel («Roswell, New Mexico»), Amaury Nolasco («Prison Break»), Atkins Estimond («The Resident») und Dohn Norwood («Mindhunter») kehren in ihren früheren Rollen zurück. Imani Lewis («Eighth Grade»), Mark Boone Junior («Sons of Anarchy») und Mike Pniewski («Madam Secretary») sind in wiederkehrenden Rollen wieder zu sehen, während Ana Nogueira («The Vampire Diaries»), Taja V. Simpson («The Oval»), Michael Drayer («Mr. Robot»), Garret Dillahunt («12 Years a Slave»), Jeanine Serralles («Inside Llewyn Davis») und Kate Miller («The Trial of the Chicago 7») eine Gastrolle haben.«Hightown» wird von Rebecca Cutter («The Hunting Wives») entwickelt und produziert, die zusammen mit Jerry Bruckheimer («Fluch der Karibik»), Jonathan Littman («Lucifer»), KristieAnne Reed von Jerry Bruckheimer Television produziert. Ellen H. Schwartz, Gary Lennon und Tim Walsh fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten.