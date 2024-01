arte setzt auf «You & Me»

TV-News

Eine Liebesgeschichte aus Großbritannien steht im März auf dem Programm.

Der deutsch-französische Kultursender arte strahlt am Donnerstag, den 7. März 2024, die britische Serieaus. Die dreiteilige Miniserie läuft in Deutschland ab 21.50 Uhr im Marathon, der Sender setzt auf alle sechs Episoden, die im Vereinigten Königreich als Dreiteiler gesendet wurden. Die Ausstrahlung auf der Insel erfolgte am 23. Februar 2023 bei ITVX.Der Streamingdienst verpflichtete Jamie Davis für die Serie, die Regie übernahm Tom Vaughan. Die Musik kommt von Vince Pope. Dominic Treadwell-Collins, Alexander Lamb und «Doctor Who»-Mastermind Russel T. Davis waren die ausführenden Produzenten, Michael Ray fungierte als Produzent. Happy Prince produzierte die Miniserie, die mit Harry Lawtey und Jessica Barden besetzt ist.«Youn & Me» spielt in London der heutigen Zeit: Ben trifft Jess, sie verlieben sich, bekommen Zwillinge. Doch dann schlägt das Schicksal zu. Eine warmherzige Liebesgeschichte mit den Wendungen eines Thrillers, die erforscht, was es bedeutet, Liebe zu finden und zu verlieren, und was es braucht, um noch einmal das große Wagnis einzugehen. Auf zwei Zeitebenen werden die Geschichten von Ben, Emma und Jess und die Tragödien, die ihr Leben geprägt haben, raffiniert miteinander verwoben.