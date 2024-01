Jennifer Sieglar wird «Die Ratgeber»-Moderatorin

TV-News

Ihren ersten Einsatz beim Service-Magazin des Hessischen Rundfunks hat die Moderatorin am kommenden Montag.

Der Hessische Rundfunk (hr) hat sich für sein Service-MagazinVerstärkung in Person von Jennifer Sieglar geholt. Die gebürtige Frankfurterin verstärkt das Moderatoren-Team der Sendung und feiert ihren Einstand bereits am kommenden Montag, 15. Januar, um 18:45 Uhr. Siegler wird im wöchentlichen Wechsel zusammen mit Anne Brüning, Kai Fischer und Daniel Johé die Ratgeber-Sendung präsentieren.„Ich freue mich sehr, Teil des tollen Ratgeber-Teams und dieser wertvollen Sendung zu sein“, so Jennifer Sieglar. „Die Themen sind für mich als Hobbyköchin und Gartenbesitzerin, die versucht, möglichst nachhaltig zu leben, voll in meiner Lebensrealität. Außerdem ist es eine Rückkehr zu meinen journalistischen Wurzeln: Meine ersten Reporterjobs hatte ich nämlich bei der Vorgänger-Sendung der Ratgeber.“Neben ihrer Tätigkeit bei «Die Ratgeber» wird Sieglar auch weiterhin für die «hessenschau» als Moderatorin und Reporterin tätig sein. Sie moderiert außerdem die Sendung «Klimazeit», die auf tagesschau24 , im hr-Fernsehen und im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird.