Neue Liebesgeschichte aus Thailand

Schon bald sollen die Zuschauer eine ungewöhnliche Liebesgeschichte sehen.

Netflix Thailand startet das Jahr mit einer heiteren und spritzigen Liebesgeschichte,, die in einer surrealistischen Welt spielt, in der Männer weit in der Unterzahl sind und Frauen in einer von der Regierung gesponserten Spielshow um die perfekten Männer kämpfen müssen. Zur Besetzung dieser romantischen Komödie gehören Pongtiwat "Blue" Tangwancharoen («The Family», «You Are My Heartbeat»), Kemisara "Belle" Paladesh («Hormones»), Trisanu "Man" Soranun («6ixtynin9 The Series») und Nichapalak "Lilly" Thongkham («The Promise»). Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest.Unter der Regie von Yanyong Kuruangkura («App War») spielt Ready, Set, Love in einer Welt, in der eine mysteriöse Seuche die Welt dezimiert hat, was dazu führte, dass deutlich mehr Frauen als Männer geboren werden. Männer, die nur noch eine Seltenheit sind, werden als "nationale Schätze" verehrt, die von der Regierung gut versorgt werden. Frauen, die sie heiraten wollen, müssen ihre Zuneigung in einem von der Regierung geförderten Wettbewerb namens "Ready, Set, Love" gewinnen.Die Geschichte beginnt mit Day, einer gewöhnlichen jungen Frau, die nur widerwillig an diesem Wettbewerb teilnimmt. Hier trifft sie auf Son, den begehrtesten Mann, und die Funken fliegen. Während ihre Beziehung wächst, decken sie eine Verschwörung auf, die unter der Oberfläche operiert und eine Bedrohung für ihre Liebe und die Welt, wie sie sie kennen, darstellt.