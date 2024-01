RTLup wiederholt «Schlagernacht»

TV-News

Eine Woche zuvor ist «Snapped» zum vorerst letzten Mal zu sehen.

Der Mittwoch von RTLup gehört dem Format «Snapped – Wenn Frauen töten». Die Sendung ist eine amerikanische Fernsehserie über wahre Verbrechen, die von Jupiter Entertainment produziert wird. Die Serie schildert hochkarätige oder bizarre Fälle von Frauen, die des Mordes beschuldigt werden. Doch damit ist vorerst Schluss.Am Mittwoch, den 7. Februar 2024, setzt die Fernsehstation auf die Wiederholung von RTL wirbt damit, dass dies „seit Jahren das ultimative Get-together der deutschen Schlagerszene“ sei. „Das beliebte Moderationsduo Steffi Brungs und Ramon Roselly präsentiert das Mega-Konzert mit den Top-Stars der Schlagerbranche“, so der Spartensender in der Ankündigung.Bei der vierten Auflage waren die Künstler VOXXCLUB, Michelle, Matthias Reim, Mickie Krause, Ramon Roselly, Sarah Engels, Mike Leon Grosch, 5ünf Team, Thomas Anders, Oliver Petszokat, Ross Antony, Eric Philippi, Eloy de Jong, Melissa Naschenweng und Julian Reim dabei. Die Erstausstrahlung erfolgte am 7. Dezember 2022.